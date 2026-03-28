◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケートの世界選手権で坂本花織選手が日本人単独トップとなる4度目の優勝を達成。国際スケート連盟(ISU)の公式インスタグラムでは、坂本選手の演技のシーンや表情などを捉えた投稿を連発しています。引退前最後の舞台として迎えた世界選手権、ショートプログラム(SP)では今季最高得点の79.31点で首位発進を飾った坂本選手。そして現地27日に行わ