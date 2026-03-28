「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）接戦を制した阪神が、今季初勝利を挙げた。勝利の立役者はプロ９年目で初の開幕ローテ入りを果たした先発・高橋だ。２０２１年１０月２日・中日戦以来、１６３８日ぶりの完封勝利を挙げた。立ち上がりから球速、制球力が抜群だった。力強い速球を中心に投球を組み立て、五回１死まで一人の走者も許さない快投を披露。巨人打線を圧倒した。五回１死からは岸田に投手強襲の内野安打