「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。中学時代を振り返った。MCの笑福亭鶴瓶はあのをよく知る人物として、中学時代の保健室の先生に事前取材を行ったという。あのは「保健室よく行っていて」と言い、「不登校だったんですけれど、学校に行けている時期はよく保健室に行ってました」と続けた。自身は「どちらかというと先生の方が話が合ったので」と