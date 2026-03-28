イギリス・サフォーク州で捜査対象の車が、警察官を巻き込んで事故を起こした瞬間がカメラに捉えられた。後続車に衝突して停止したが、警察官は大けがを負った。その後、車に乗っていた男は薬物所持と危険運転などの罪で実刑判決を受けたという。捜査対象の車が投降命令に抵抗し“暴走”イギリス・サフォーク州で2025年11月に撮影されたのは、警察官らに囲まれる1台の車だ。警察官を乗せたまま、車が勢いよくバックしていた。一体