俳優の吉岡里帆（33）が27日、自身のインスタグラムを更新。“重めぱっつん”姿に反響が寄せられている。「めっちゃいい写真」“重めぱっつん”の前髪姿を披露した吉岡里帆「映画"ストリートキングダム"本日公開！」と報告し、撮影時のオフショットをアップ。役柄の、黒髪重めのぱっつん前髪姿を披露した。「感想待ってるね」と呼びかける吉岡に、ファンからは「めっちゃいい写真」「かわいい」「ドキッとしちゃいました」「