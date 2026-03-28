◇セ・リーグ広島2−1中日（2026年3月28日マツダ）広島が28日の中日戦に2−1で勝利し、開幕2連勝を飾った。中日先発のルーキー・桜井に封じられ、なかなか得点を奪えなだが、両軍無得点の7回に坂倉が押し出し四球を選んで先制。8回に同点に追いつかれたものの、その裏、ファビアンが決勝適時打を放って決着した。投げては先発のターノックが7回5安打無失点と好投。9回は森浦が無失点でしのぎ、1点差を逃げ切った。守