自民党は２７日、日本国旗の損壊行為を処罰する法律の制定に向けた議論に着手した。国旗損壊罪の創設は議員立法による新法を想定し、自国国旗の損壊を処罰する諸外国の法規も参考に条文化を進める。罰則の有無や内容、規制対象の行為が主な論点となる。自民は３１日にプロジェクトチーム（ＰＴ）の初会合を開き、党内議論を本格化させる。日本維新の会と与党として４月中に法案を取りまとめ、今国会での成立を目指す。この日