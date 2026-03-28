2020年2月、中東へ向け神奈川県の海上自衛隊横須賀基地を出港した護衛艦「たかなみ」集団的自衛権行使を可能とした安全保障関連法は29日で施行から10年となる。米イスラエルのイラン攻撃に伴う中東緊迫化を受け、政府は法に基づき自衛隊派遣の可否を慎重に検討。法制化の過程で政府が示した海外派遣の3原則が歯止めとなった。安保法は、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」や地理的制限なく米軍の後方支援を可能とする「