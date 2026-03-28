「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）昨年の覇者相手に開幕からの連勝を狙った巨人だったが、救援陣が踏ん張れなかった。初回に背負った１点のビハインドを守ってきたが、八回に登板した３番手の中川が猛虎打線につかまった。先頭の中野に二塁打、１死後に佐藤輝に右前に適時打を運ばれ、痛恨の２点目を献上した。打線は高橋の攻略に苦しんだ。開幕戦では効果的な２本の本塁打や足を絡めた攻撃で勝利したが、４回まで