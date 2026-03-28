ドジャースの開幕４戦目となる３０日（日本時間３１日）のガーディアンズ戦（ドジャー・スタジアム）で今季初先発予定の佐々木朗希投手（２４）が、ただ１人の味方を失った。専門メディア「ドジャースウェイ」は２７日（同２８日）、「佐々木朗希は、彼を擁護してくれる唯一のドジャース担当記者の支持を失った」との記事を配信した。佐々木は２３日（同２４日）の本拠地エンゼルス戦で２回０／３を投げて８四死球５失点の大