タレントの水沢まいが、２０２６年のペナントレースで黒星発進となった阪神タイガースにエールを送った。バイク好き女子・竹川由華が「ＢＤＳバイクセンサー」のイメージガールを努めていることから、同じ事務所のＲＩＰガールズとして「東京モーターサイクルショー」（東京ビックサイト）で開催中の同社のブースを盛り上げている。２７日はモーターサイクルショーを終えてから東京ドームの開幕戦に急行。「５回から見ました