DeNAベイスターズの捕手陣は、今や12球団でも屈指の層の暑さを誇る。侍ジャパンの経験もある山本祐大、天賦の才を持つ松尾汐恩、頼れるベテラン戸柱恭孝の3人に加え、九鬼隆平、東妻純平、さらには現役ドラフトで古市尊も加わった。この熾烈な競争の渦中、2018年のドラフト5位入団、8年目を迎える益子京右は、静かに熱く闘志を燃やしている。◆ 勝負のプロ8年目益子は自らの立場を熟知している。2021年には一軍でお立ち台に