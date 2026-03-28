photo : Kazumi Oda 2025年4月18日の記事を編集して再掲載しています。とある晩、銀色の何かがSNSをすべった。側面に「ライトレフト」と書かれた謎の筐体。 その只者ならぬ佇まいだけが先行して、詳細は謎のまま。ときおり見かけるデザイナーがCGで作ったコンセプトモデルのようにも見える。どこか国籍不明なカタカナのロゴだけが