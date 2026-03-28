ボトムスを買い足したいけれど、出費は抑えたい……。そんなミドル世代にぴったりのパンツが【グローバルワーク】から登場。2,000円台というお手頃価格ながら、ドライタッチな素材なので夏まで快適に穿けそうです。シンプルで合わせやすく、大人コーデの強い味方になるかも。 楽ちんコーデの相棒に！ 快適ワイドパンツ 【グローバルワーク】「イージーケアストレッチワイ