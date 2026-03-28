1.病気 高齢の猫がご飯を食べないときは、なんらかの病気が隠れている可能性があります。 まず考えられるのは、歯周病・口内炎など口周りの病気です。歯や歯茎、口全体に痛みを感じると、食欲があってもご飯を食べられなくなってしまいます。とくに歯周病は、老猫が患いやすい病気のひとつです。 また、鼻水や鼻づまりの影響でご飯を食べないことも考えられます。ご飯のニオイが感じられないと、安全性が分からないため