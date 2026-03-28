ママ友のお付き合いは難しい一面があります。筆者の友人・S希は、同じグループのGさんに違和感を覚えていました。聞き上手を装った彼女の裏の顔を知ってしまったS希たち。Gさんが陥った哀しい末路をご紹介しましょう。 Gさん 私には娘がいて、同じ幼稚園から小学校にあがった仲良しのママ友が数人いました。時間が合えばランチやお茶をしたり、子どもを連れて近所の公園で一緒に遊んだり……。同年代ということもあって