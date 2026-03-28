【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの大沢あかねが3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。色鮮やかな「腸活カオマンガイ」を披露した。【写真】40歳3児のママタレ「カフェのご飯みたい」腸活カオマンガイ公開◆大沢あかね、腸活カオマンガイ公開大沢は「腸活カオマンガイ」とつづり、ワンプレートに盛り付けられた料理の写真を投稿。料理教室で学んだというこのメニューは、腸内環境を整える“腸活”を意識した内容で、