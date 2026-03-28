■第8節の6試合が28日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第8節の6試合が3月28日に行われた。EASTとWESTの各ブロックで試合が行われ、J3のFC岐阜が快勝で首位に浮上するなど暫定ながらも順位変動が起きている。EAST-Aでは、湘南が横浜FCに3-1で勝利し、勝ち点19で首位となった。敗れた横浜FCは4位のまま。栃木SCはザスパ群馬に3-1で勝利を収めて6位と順位を1つ上げ、群馬は8位となった。EAST-Bでは、岐阜が退場者を出し