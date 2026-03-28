◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１中日（２８日・マツダスタジアム）広島が、新井監督就任４年目で初となる開幕連勝発進に成功した。中日に競り勝ち、開幕カード勝ち越しを決めた。今季から新加入したターノックは、来日初先発で７回５安打無失点。６回の第２打席では得意の打撃で右中間へ二塁打を放つなど、投打ともに本領を発揮した。８回に島内が同点を許し、来日初勝利は消えたが、内容の詰まった９４球だった。打線は