◇プロ野球セ・リーグ広島2−1中日(28日、マツダスタジアム)中日は接戦落とし開幕連敗スタートとなりました。先発のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手が堂々デビュー。開幕2戦目を託された22歳右腕は、立ち上がりから3者凡退とすると、2回は先頭打者に安打を許しますが、ファビアン選手、菊池涼介選手、坂倉将吾選手と140キロ台後半のストレートに変化球を交えて、3者連続三振。その後も快調に飛ばし、6回まで2安打、無四球、無