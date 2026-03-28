俳優の横浜流星が、3月31日午後6時25分から放送されるテレビ東京『ありえへん∞世界』3時間半スペシャルに出演する。今回、レギュラー出演するSUPER EIGHT・丸山隆平とドラマで共演して以来、プライベートでも親交が深く仲良しの横浜にオファー。新コーナー「丸山隆平と横浜流星の「なぁ、ちょっと聞いて〜。」の会」が実現した。【写真】プライベートでも仲良しの丸山隆平＆横浜流星事前に番組公式Xで募集した視聴者のお悩み