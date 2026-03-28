巨人戦で完封勝利を挙げた阪神・高橋＝東京ドーム阪神の高橋が5年ぶりの完封。力強い直球を軸に打者をねじ伏せ、許したのは3安打だけだった。打線は一回に森下の犠飛で先制し、八回に佐藤の適時打で加点した。巨人は打線に迫力を欠いて得点できず、投手陣を援護できなかった。