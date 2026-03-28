自動車のF1シリーズ第3戦、日本グランプリは28日、三重県鈴鹿サーキットで3段階ノックアウト方式の予選が行われ、2連勝を狙うメルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）が第2戦に続きポールポジション（PP）を獲得した。同じメルセデスで開幕戦を制したジョージ・ラッセル（英国）が2番手、マクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が3番手。ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストン・マーチン勢は、