新作テレビアニメ『魔法騎士レイアース』が、10月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠（毎週水曜後11：45）にて放送されることが発表された（※一部地域を除く）。新作アニメは1997年発売のOVA以来、29年ぶりとなる。また、キービジュアルとティザーPV、キャスト・スタッフ情報が公開され、主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役は佐倉綾音、龍咲海役は大久保瑠美、鳳凰寺風役は高橋李依が担当する。【動画】3人の少