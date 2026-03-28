「ソフトバンク６−４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）日本ハムが痛恨の２試合連続逆転負け。開幕連敗スタートは５連敗した２０２２年以来、４年ぶりとなった。快調に飛ばしていた先発の達が、２点リードの五回に捕まった。２死満塁から、近藤に走者一掃となる右中間への逆転適時二塁打を浴びた。柳町、山川にも適時打を許すなど、打者一巡の猛攻に飲み込まれてＫＯ。五回途中６安打５失点で、今季初黒星を喫した