元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、27日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。湯河原の別荘でマネジャーと一悶着（ひともんちゃく）あったことを語った。一茂は湯河原で撮影した大雪の道路の写真を紹介し大雪で有料道路が通行止めになり、帰れなくなったことを明かした。一茂は名物となりつつある柿沼マネジャーと「一悶着（ひともんちゃく）あった」と明かし、「俺がほとんど運転していた