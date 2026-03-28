トッテナムに所属するスウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキはW杯でプレイできることを期待している。クルゼフスキは昨年5月に行われたクリスタル・パレス戦で負傷し、右膝蓋骨の手術を行ったため、現在まで離脱が続いている。復帰が待たれているなか、同選手はFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフを戦う代表チームを鼓舞するためにキャンプ地を訪れていた。その際足を引きずっている様子もあったというが、これは膝の洗浄