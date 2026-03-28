マンチェスター・ユナイテッドが、ニューカッスル・ユナイテッドに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリへの関心を強めているようだ。今季はここまでのプレミアリーグ28試合に出場して7ゴールを記録しているブラジル代表MFカゼミロが今季限りで退団することが決定しているユナイテッド。そのため、今夏に中盤の強化に動くとみられており、ノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFエリオット・アンダーソンなどへの関