イングランド代表の指揮官トーマス・トゥヘルはウルグアイ代表との親善試合の後、手応えについて語った。聖地ウェンブリーで行われたこの一戦は81分に代表復帰を果たしたベン・ホワイトがネットを揺らし、イングランドが先制に成功したが、後半ATにPKを与えてしまい失点。ウルグアイとの試合は1-1のドローで決着した。そんななか、試合後にトゥヘル監督は「多くのことを学んだ」とこの試合を振り返り、控え組中心のなかで掴んだ手