◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人が阪神に完封負けを喫し、開幕連勝を逃した。打線が高橋遥人のキレの良い真っすぐに押され４回まで完璧に抑え込まれるなど、最後まで攻略できず今季初白星を献上。移籍初登板となった先発のハワードは、初回に１点を失ったがその後は粘って６回１失点にまとめたが、今季１敗目となった。終盤まで競り合う好ゲームとなったが、８回に３番手・中川が追加点を許し力