◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）阪神が開幕２戦目で巨人を下し、連敗を免れて今季初勝利を挙げた。初回１死、中野が右前打で出塁すると、二盗に成功。前日（２７日）の開幕戦で猛打賞を記録した森下の中犠飛で先制した。その後はゼロ行進が続いたが、８回１死二塁で佐藤が右前適時打。貴重な追加点を挙げた。佐藤はオープン戦打率７分１厘と低迷。この日も１、２打席目は連続で空振り三振に終わ