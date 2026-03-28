日テレ東京V―スタリオン・ラグナ前半、先制ゴールを決める日テレ東京V・樋渡（左）＝味スタサッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は28日、東京・味の素スタジアムで準々決勝が行われ、日テレ東京Vはスタリオン・ラグナ（フィリピン）を5―0で下し、準決勝に進出した。終始攻勢で、前半41分に樋渡のゴールで先制。後半立ち上がりに北村が2点目を決めると勢いに乗り、猶本のPKなどでさらに3点を追加した。メル