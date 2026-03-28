◇明治安田J1百年構想リーグ第5節町田1―1（PK3―1）川崎F（2026年3月28日町田GIONスタジアム）アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）参戦の関係で未消化だった東地区第5節1試合が行われ、町田は川崎Fと1―1からPK戦の末に制した。PK戦ではGK谷晃生（25）が好セーブで3本をストップ。勝ち点2を積み上げ、同17で2位に浮上した。黒田剛監督は試合後の会見で「PK勝ちでも勝ち点2を取ることができる。（首位）鹿