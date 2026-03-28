明治安田J1百年構想リーグ第5節延期分が28日に行われ、FC町田ゼルビアと川崎フロンターレが対戦した。ここまで4勝を挙げ、勝ち点「15」で3位につけている町田と、2勝の勝ち点「10」で6位につけている川崎Fの一戦は、41分に左サイドを突破した相馬勇紀のクロスにエリキが右足ボレーで合わせて、町田が先制に成功した。後半に入り、59分には左サイドを駆け上がった三浦颯太が折り返すと、このボールがゴール前でフリーとなって