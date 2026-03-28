◇プロ野球セ・リーグ 阪神2−0巨人(28日、東京ドーム)阪神が先発・郄橋遥人投手の好投で今季初勝利を挙げました。阪神は初回、1アウトから中野拓夢選手がヒットで出塁するとすかさず盗塁。相手の送球ミスを誘い3塁まで進みます。このチャンスで3番・森下翔太選手が犠牲フライをあげ先制点を挙げました。先発の郄橋遥人投手は初回からテンポのいいピッチング。4回までヒットを許さない圧巻の投球を見せます。5回は1ア