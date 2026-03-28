小泉防衛相は太平洋戦争の激戦地、硫黄島での日米合同の慰霊式に参列し、平和への誓いを述べました。小泉防衛相「防衛大臣として私は戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この強い決意のもと、厳しい安全保障環境の中にあって、国民の命と平和な暮らしを守り抜くという重い責務を全身全霊で果たしてまいります」小笠原群島の南に位置する硫黄島で開かれた慰霊式には、遺族や両国の政府関係者などが出席しました。式典後、小泉防衛相ら