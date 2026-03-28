今回、Ray WEB編集部は、就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。誰もいない会場を見て驚く主人公。このあと一体どうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】約束していた友だちが体調不良に...企業説明会にひとりで行ったら【まさかの事態】が！？