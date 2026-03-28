◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月28日東京D）阪神は巨人に勝利してシーズン初勝利をマークした。先発の高橋遥人投手（30）が序盤から圧倒的な投球を披露し5年ぶりとなる完封勝利で今季初勝利。度重なる故障に苦しんだ左腕が待望の?3月のマウンド?で力を見せつけた。危なげなかった。森下の犠飛で1点の援護をもらった初回、先頭のキャベッジを三ゴロに仕留めるなどわずか6球で3者凡退。2回もダルベック、岸田、坂本を難