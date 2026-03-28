◇セ・リーグ巨人0―2阪神（2026年3月28日東京D）巨人が阪神に零敗を喫して3年連続となる開幕2連勝を逃した。楽天から加入した先発右腕・ハワードが初回に味方の失策絡みで1点先制を許し、打線は相手先発左腕・高橋に5回1死まで完全投球を許すという苦しい展開。0―1で迎えた5回1死から5番・岸田が投手のグラブをはじくチーム初安打を放ち、続く6番・坂本が中前打で続いて一、二塁とチャンスを広げたが、7番・増田陸が