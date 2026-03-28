鈴木亮平が主演するTBS系日曜劇場『リブート』（日曜後9：00）が、最終回を目前に控え、公式Xでは冬橋航（永瀬廉）が語りを担当した予告編が公開された。【写真】「何があった？」意味深な言葉で締めくくられた“最終回予告”本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交錯する中で、壮絶な運命に翻弄される夫婦の姿を描いてきた