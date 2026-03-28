◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第2日（2026年3月28日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、ツアー2勝の高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）と、ツアー未勝利の小林光希（23＝三徳商事）が通算9アンダーで首位に並んだ。1打差の2位から出た高橋は3バーディー、ボギーなしの69、11位から出た小林は1イーグル、4バーディー、ボギーなしの66をマークした。穴井詩（38＝GOLF5）、申ジエ（37＝韓国