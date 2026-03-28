◇プロ野球 阪神 2-0 巨人（28日、東京ドーム）阪神の郄橋遥人投手が巨人との開幕第2戦目で先発。9回を1人で投げ、巨人打線をわずか3安打におさえる圧巻の投球で完封勝利を挙げました。阪神が初回に1点を先制し、開幕2戦目の先発マウンドに上がった郄橋投手。巨人打線を相手に1回はわずか6球で三者凡退に抑え、順調な立ち上がりを披露します。そして4回までゴロを打たせて取る安定した投球でヒットも1本も許さない完璧