Image: 4CLOVER_Inc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ゴルフは技術だけでなくギアもスコアの重要な要素。安くはない金額を注ぎ込んで揃えた相棒たちがバッグの中でガチャガチャと傷ついたり、出し入れが煩雑なのはストレスですよね？そんな課題を解決し、キズ抑制と練習やラウンドを快適にしてくれるのが「CLUB SHIELD（クラブシールド）」。バ