28日午前、熊本県菊陽町の町道で、軽乗用車がダンプカーと衝突しました。 ＜画像を見る＞損傷激しい事故車両と事故現場 この事故で、軽乗用車の助手席に乗っていた高齢の女性が死亡しました。 警察によりますと、28日午前10時過ぎ、菊陽町原水の町道で、89歳の男性が運転する軽乗用車が、信号のない交差点へ進入しようとしたところ、左から来たダンプカーと衝突しました。 側面に衝突された軽乗用車は、歩道に乗り