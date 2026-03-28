2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が26日、自身のブログを更新。長男のバスケの試合を応援しに行く、夫でトランペット奏者・福島正紀氏と次男のほほ笑ましい“顔出し”2ショットを公開した。【写真】「応援に行ったよ」山田花子が公開した、長男の試合へ向かう夫＆次男の“顔出し”親子2ショット山田は「おはようございます今日はお兄ちゃんバスケの試合早朝に出発しましたスタメンに選ばれたよ」「昨夜から興奮して