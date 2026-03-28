2026年3月28日、2人はインスタグラムを更新し、「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました。このようなご報告ができるのも、