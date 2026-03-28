ロボットアームを収納する「エンクロージャ」の内部＝2月、福島県楢葉町（代表撮影）東京電力は、福島第1原発2号機で溶融核燃料（デブリ）の試験的な取り出しなどに使う遠隔装置「ロボットアーム」の原発構内への搬入を3月末から4月前半に延期した。アームの動作に関わる回路のコネクターに水が入り込み、通信エラーが起きることが新たに分かったため、対策を講じる。現時点で今秋以降に計画する試験採取の工程に影響はないとい