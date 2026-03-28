「もりおか復興支援センター」の閉所式で看板を取り外す金野万里センター長（左）ら＝28日午前、盛岡市東日本大震災で被害の大きかった岩手県で、沿岸などから盛岡市に避難してきた被災者の生活再建を支援する拠点「もりおか復興支援センター」が3月末で終了するのに合わせ、閉所式が28日、同市で行われた。金野万里センター長（67）は「被災者が立ち上がり、新たな暮らしを模索する姿に私たちが勇気をもらった」とあいさつした