天皇賞・春に向けて大事な一戦、G2「第74回日経賞」が中山競馬場（芝2500メートル）で行われ、4番人気マイユニバース（牡4＝武幸、父レイデオロ）が外から鮮やかに差し切り勝ち。重賞初勝利をマークした。横山典弘騎手（58）はJRA3000勝をマークした相棒で3001勝目。ゴールの瞬間、左手で軽くガッツポーズをつくった。これで天皇賞・春（5月3日、京都）に武豊騎手（アドマイヤテラ＝阪神大賞典優勝）と横山典弘騎手による“5