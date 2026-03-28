元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が27日に自身のアメブロを更新。早朝から娘たちをゴルフのレッスン会へ送迎し、その待ち時間に妻・倉実さんとランチを楽しんだことを報告した。【映像】豊田エリー、 夫・柳楽優弥の誕生日を祝福この日、花田は「今日は百華桃果2人ともレッスン会です。朝5時起きで出発してきました」と報告。手引きカートで18ホールを回るといい「これがあると担ぐよりは随分楽ですが1人一台必要なので荷物